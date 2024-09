Beijing (ots/PRNewswire) -Ein ausländisches Medienteam, bestehend aus etwa 10 Chefredakteuren und Journalisten aus Ländern wie Kasachstan, Sri Lanka, Spanien und Rumänien, tauchte während ihres Besuchs in der Stadt Yulin in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi vom 12. bis 14. September in die Kultur von Yulin ein.Die Medienschaffenden besuchten das Northern Shaanxi Folk Song Museum, das größte kulturelle und industrielle Entwicklungszentrum für Volkslieder aus Nord-Shaanxi in China. In sechs spezialisierten Ausstellungsbereichen erhielten sie einen umfassenden Einblick in die Geschichte und die aktuelle Entwicklung des Volksliedes im nördlichen Shaanxi. Eindrucksvolle Live-Performances und 5D-Kino boten dem Medienteam ein intensives Erlebnis der bezaubernden Volkslieder des nördlichen Shaanxi.Durch Musik kann Kultur von Generation zu Generation weitergegeben werden, sagte Serik Korzhumbayev, Chefredakteur von Delovoy Kazakhstan, und fügte hinzu, dass er den Geist der Menschen im nördlichen Shaanxi und die regionale Kultur durch die Stimme und die schöne Melodie der Sängerinnen und Sänger spürte.In der Ausstellungshalle für immaterielles Kulturerbe im Yuyang-Distrikt von Yulin lernten die ausländischen Medienfreunde das Scherenschnittverfahren. Isaura Diez Millan, Chefkorrespondentin der Lateinamerikanischen Nachrichtenagentur in China, sagte, die Ausstellungshalle sei interessant. Sie hilft den Besuchern, das immaterielle Kulturerbe von Yulin besser zu verstehen und fördert das gegenseitige Verständnis und den Respekt zwischen den verschiedenen Kulturen.Das Team besuchte auch das Shimao-Museum in der Stadt Shenmu, die der Gerichtsbarkeit von Yulin untersteht. Das Museum ist der Kultur von Shimao gewidmet, einer archäologischen Stätte mit einer Steinstadt, die etwa 4.000 Jahre alt ist.Eine große Anzahl von Artefakten, die an der Shimao-Stätte ausgegraben wurden, sowie Artefakte aus derselben Zeit, darunter Jade, Steingut, Keramik, Knochenwerkzeuge, Steinschnitzereien und farbenfrohe Wandmalereien, wurden im Museum ausgestellt und verzauberten die Medienschaffenden aus Übersee.Yasiru Bandara Ranaraja, Gründer und Direktor der Belt & Road Initiative Sri Lanka, zeigte sich beeindruckt von der Shimao-Zivilisation und erklärte, die Exponate seien ein Beweis für die Existenz einer sehr wohlhabenden Gruppe von Menschen vor etwa 4.000 Jahren, die nicht nur fortschrittliche Landwirtschafts- und Jagdtechniken beherrschten, sondern auch über ein tiefes kulturelles und religiöses Erbe verfügten. Die Ausgrabung und der Schutz der Relikte von Shimao sind ein gutes Beispiel und stellen die Weitergabe des wertvollen Kulturerbes sicher, das einen tiefgreifenden Einfluss auf China und sogar die ganze Welt hatte.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342192.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-auslandische-medienprofis-tauchen-in-die-kultur-des-nordwestchinesischen-yulin-ein-302254138.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5869110