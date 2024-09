Hermes arbeitet an einer neuen Zustellmethode, die sicherer als der bisherige Weg sein soll. Für die Empfänger:innen könnte es allerdings komplizierter werden. Künftig könnte es nicht mehr ausreichen, ein Paket von Hermes einfach an der Haus- oder Wohnungstür in Empfang zu nehmen. Bevor der Lieferdienst die Sendung übergibt, könnten Empfänger:innen einen Zahlencode nennen müssen. Wie Techbook berichtet, finden sich im letzten Update der Hermes-App ...

Den vollständigen Artikel lesen ...