© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Die US-Notenbank ist mit den massiven Zinssenkungen wahrscheinlich noch nicht fertig und könnte im November eine weitere durchführen, sagt Michael Feroli, Ökonom bei JPMorgan.Feroli hatte den jüngsten Zinsschritt der Federal Reserve am Mittwoch genau prognostiziert. Die Zentralbank hat auf ihrer Sitzung am Mittwoch eine Senkung um einen halben Prozentpunkt oder 50 Basispunkte ihres Leitzinses genehmigt, was im Widerspruch zu der von vielen Wall-Street-Ökonomen und -Strategen erwarteten Senkung um 25 Basispunkte stand. Darüber hinaus deuteten die Entscheidungsträger an, dass bis zum Jahresende weitere 50 Basispunkte gestrichen werden könnten. Der Leitzins der Fed liegt nach der Entscheidung …