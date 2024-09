Die Puma SE verzeichnete am Freitag einen signifikanten Kursrückgang an der Börse. Das Wertpapier des Sportartikelherstellers verbuchte einen beträchtlichen Verlust von 5,99 Prozent, was es zu einem der schwächsten Performer am deutschen Aktienmarkt machte. Diese negative Entwicklung steht im starken Kontrast zu den positiven Nachrichten aus der Branche, insbesondere bei der Konkurrenz aus Übersee.

Branchenvergleich zeigt Diskrepanz

Während Puma unter Druck geriet, konnte der US-Konkurrent Nike von personellen Veränderungen profitieren. Die Rückkehr des erfahrenen Managers Elliott Hill an die Spitze des Unternehmens wurde von Anlegern äußerst positiv aufgenommen, was sich in einem deutlichen Kursanstieg widerspiegelte. Diese gegensätzliche Entwicklung innerhalb der Sportartikelbranche verdeutlicht die aktuellen Herausforderungen für Puma im internationalen Wettbewerb.

