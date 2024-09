Microsoft plant in Zusammenarbeit mit namhaften Partnern massive Investitionen in die KI-Infrastruktur. Der Technologieriese schließt sich mit BlackRock, Global Infrastructure Partners und MGX zusammen, um bis zu 100 Milliarden US-Dollar in neue Rechenzentren und Energieinfrastruktur zu investieren. Diese Investitionsoffensive zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage nach KI-Technologien zu bedienen und Microsofts Position im hart umkämpften KI-Markt zu stärken.

Auswirkungen auf den Energiesektor

Die geplanten Investitionen haben auch weitreichende Auswirkungen auf den Energiesektor. In diesem Zusammenhang hat Microsoft einen langfristigen Stromabnahmevertrag mit Constellation abgeschlossen. Dieser Vertrag ermöglicht die Wiedereröffnung des Kernkraftwerks Three Mile Island Unit 1 unter dem neuen Namen Crane Clean Energy Center. Diese Partnerschaft unterstreicht Microsofts Engagement für nachhaltige Energielösungen [...]

