Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) ist wieder auf dem Vormarsch. Durch einen Kursgewinn von über +6% gelang dem Zahlungsdienstleister am Donnerstag der Sprung auf ein neues 18-Monatshoch. In den vergangenen zwei Monaten hat der Fintech-Wert um über +30% zugelegt. Bastelt PayPal an seinem Comeback? Jede Menge neuer Partnerschaften Anleger scheinen wieder Vertrauen in die PayPal-Aktie zu gewinnen und das liegt im Wesentlichen an zwei Faktoren: Zum einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...