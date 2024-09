Die Deutsche Bank-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Trotz einer kürzlich veröffentlichten positiven Kaufempfehlung der Deutschen Bank selbst, sank der Aktienkurs um 0,7 Prozent auf 15,11 Euro. Dieser Rückgang erfolgte inmitten eines allgemein volatilen Marktumfelds, wobei das Handelsvolumen mit über 1,5 Millionen gehandelten Aktien beträchtlich war. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs immer noch deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 9,44 Euro liegt, was das anhaltende Interesse der Anleger an dem Finanzinstitut widerspiegelt.

Ausblick und Expertenmeinungen

Analysten zeigen sich trotz des aktuellen Kursrückgangs optimistisch für die Zukunft der Deutsche Bank-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19,45 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten eine Dividende von 0,663 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellen würde. Diese positive Einschätzung basiert unter anderem auf den jüngsten Quartalszahlen, die trotz eines leichten Verlusts je Aktie einen Umsatzanstieg von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeigten.

Deutsche Bank Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...