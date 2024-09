Die Covestro AG verzeichnet eine bedeutende Änderung in ihrer Aktionärsstruktur. Barclays PLC hat seinen Gesamtstimmrechtsanteil an dem Leverkusener Unternehmen auf 4,99% reduziert, wie aus einer kürzlich veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Diese Entwicklung markiert einen leichten Rückgang gegenüber der vorherigen Meldung, bei der der Anteil noch bei 5,02% lag. Der Stimmrechtsanteil setzt sich aus 3,14% direkten Stimmrechten und 1,85% durch Finanzinstrumente zusammen.

Kursentwicklung und Analysteneinschätzungen

Trotz dieser Veränderung in der Aktionärsstruktur zeigt sich die Covestro-Aktie robust. Zwar verzeichnete sie jüngst einen leichten Rückgang, notiert aber mit 54,30 EUR immer noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 44,57 EUR. Analysten sehen weiteres Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 57,33 EUR an. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten allerdings einen Verlust von 0,492 EUR je Aktie, was die aktuellen Herausforderungen des Unternehmens widerspiegelt.

