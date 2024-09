EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

J.POD ® Toulouse, France (EU) bringt disruptive, skalierbare, kontinuierliche Biologika-Herstellungstechnologie in die Region

Hamburg und Toulouse, Frankreich, 20. September 2024:

Just - Evotec Biologics, das Biologika-Segment von Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO), feierte heute die Eröffnung ihrer J.POD®-Anlage für Biologika-Entwicklung- und -Herstellung auf Evotecs Campus Curie in Toulouse, Frankreich. J.POD® Toulouse, France (EU), die zweite Anlage ihrer Art und die erste in Europa, setzt die flexible J.POD®-Technologie von Just - Evotec Biologics ein, um wesentliche Kapazitäten für die klinische und kommerzielle Produktion von Biologika bereitzustellen.

Im Rahmen einer Eröffnungsfeier auf dem Campus Curie weihten Pierre-André Durand, Präfekt von Haute-Garonne und Okzitanien, Jean-Luc Moudenc, Präsident von Toulouse Métropole und Bürgermeister von Toulouse sowie Jalil Benabdillah, Vizepräsident für Wirtschaft, Beschäftigung, Innovation und Reindustrialisierung der Region Okzitanien zusammen mit dem Management von Evotec und Just - Evotec Biologics die neue Anlage ein.

Dr. Christian Wojczewski, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: "J.POD® ist eine Bioprozessanlage von Just - Evotec Biologics, die fortschrittliche Technologie einsetzt, um die Verfügbarkeit von Biotherapeutika weltweit zu verbessern. Die Eröffnung des J.POD® Toulouse, France (EU), unserer ersten J.POD®-Anlage in Europa, stellt einen bedeutenden Meilenstein und einen stolzen Moment für unser Unternehmen dar. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung der französischen Regierung, der Region Okzitanien, von Bpifrance, der Präfektur Haute-Garonne und Toulouse Métropole, die dazu beigetragen haben, diesen Meilenstein an unserem Campus Curie in Toulouse zu erreichen. Ein besonderer Dank gilt auch unserem engagierten Team, dessen harte Arbeit und Einsatz dies möglich gemacht haben."

Der J.POD® Toulouse, France (EU) bietet dringend benötigte Produktionskapazitäten für Biologika in Europa. Biologika stellen eine wirkungsvolle therapeutische Lösung für verschiedene Indikationen dar. Allerdings bringen traditionelle Fed-Batch-Methoden erhebliche Herausforderungen mit sich, insbesondere beim Übergang von der klinischen zur kommerziellen Produktion. Die J.POD®-Technologie ermöglicht mit ihrem modularen Ansatz für kontinuierliche Herstellung eine stark optimierte cGMP-Produktion von Biologika in flexiblen Mengen, wodurch die Risiken bei der Skalierung verringert und die Herstellungskosten gesenkt werden.

Das etwa 15.000 Quadratmeter große J.POD®-Gebäude wurde innerhalb von nur 18 Monaten errichtet. Es zeichnet sich durch fortschrittliche kontinuierliche Fertigungstechnologien und ein einfaches, kompakteres Design aus, das in wesentlich kürzerer Bauzeit realisiert wurde als herkömmliche Biologika-Fertigungsanlagen und bis zu 2 Tonnen Biotherapeutika produzieren kann. Die Anlage umfasst spezialisierte Labore für Qualitätskontrolle und Prozessentwicklung sowohl für klinische als auch kommerzielle Produkte, sowie ein Lager und moderne Büroräume für die Zusammenarbeit. Sie wurde mit besonderem Augenmerk auf Umweltfreundlichkeit entwickelt, und hat gegenüber konventionellen Anlagen einen reduzierten Wasser-, Strom- und Chemikalienverbrauch.

Die J.POD®-Anlagen werden zu einem Bruchteil der Kosten ähnlicher Großanlagen für die Wirkstoffherstellung errichtet. Dieser bedeutende Kostenvorteil, mit Benchmark-Kosten für vergleichbare Anlagen bei etwa 600 Mio. $, hebt eine unserer wesentlichen Wettbewerbsvorteile hervor.

Dr. Linda Zuckerman, EVP und Global Head of Biotherapeutics von Just - Evotec Biologics, kommentierte: "J.POD® ist eine innovative Technologie, die nicht nur die Herstellung von Biologika skaliert, sondern auch dafür sorgt, dass sie genau dort verfügbar sind, wo sie gebraucht werden. Mit dieser zweiten Anlage erweitern wir unsere Fähigkeit, bahnbrechende Biologika zu erforschen und zu entwickeln und sie gemeinsam mit unseren Partnern umgehend an Patient:innen in Not zu liefern. Unserem in Toulouse ansässigen Team von Just - Evotec Biologics gebührt große Anerkennung dafür, dass es die J.POD® Anlage und ihre Fähigkeiten nach Frankreich und in die EU gebracht hat."

Der Bau des J.POD® Toulouse, France (EU), wird von der französischen Regierung im Rahmen des Programms für Zukunftsinvestitionen (frz. "programme d'investissements d'avenir") finanziert und auch von der Region Okzitanien wirtschaftlich unterstützt.



Über Just - Evotec Biologics

Just - Evotec Biologics, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Evotec SE, ist ein branchenführendes Unternehmen für Biologika-Plattformen, das KI/ML-Technologien und weltweit führendes Moleküldesign, Zelllinienentwicklung, Prozessintensivierung und Strategien für kontinuierliche Herstellung nutzt, um Biotherapeutika von der Forschung über die klinische Entwicklung bis zur Markteinführung voranzutreiben. Das Team von Just - Evotec Biologics kombiniert umfassende Branchenerfahrung in den Bereichen Daten-, Protein-, Prozess- und Produktionswissenschaften, einschließlich Automatisierung, mit hochintegrierten und flexiblen Fähigkeiten, um die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Barrieren zu überwinden, die mit der Entwicklung von Proteintherapeutika verbunden sind. Unser Ziel ist es, den Zugang zu Biotherapeutika durch wissenschaftliche und technologische Innovationen für unsere eigenen Projekte und im Auftrag unserer Partner zu beschleunigen und zu erweitern. Erfahren Sie mehr unter www.just-evotecbiologics.com .

Über Evotec SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec bietet Partnerschaften und Lösungen zur Pipeline Co-creation von allen Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademischen Institutionen und anderen Akteure des Gesundheitswesens an. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 5,000 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die Standorte des Unternehmens in Europa und den USA bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn .

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medien

Gabriele Hansen

SVP Head of Global Corporate Communications

Gabriele.Hansen@evotec.com

Hinnerk Rohwedder

Director of Global Corporate Communications

Hinnerk.Rohwedder@evotec.com

Investor Relations

Volker Braun

EVP Head of Global Investor Relations & ESG

Volker.Braun@evotec.com

