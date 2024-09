Gummersbach (ots) -Die Abwasserbranche hat ein gravierendes Problem: Betrügerische Unternehmen, die ihren Kunden überhöhte Preise durch versteckte Kosten abverlangen und dabei mangelhafte Leistungen erbringen. Solche Abzocker schädigen nicht nur Verbraucher, sondern auch seriöse Fachbetriebe, die ordentliche Arbeit zu fairen Preisen leisten. Abwasserbetriebe, die einen fundamentalen Dienst an der lebensnotwendigen Infrastruktur leisten, haben ein gewaltiges Imageproblem. Ihr Vertrauen hat in der Bevölkerung durch die sogenannten "Kanalhaie" erheblichen Schaden genommen.Um dieses Problem wissen auch die Experten vom Kanalservice Magazin (https://kanalservice-magazin.de/). "Die Abwasserbranche ist ein unverzichtbarer Pfeiler unserer Infrastruktur. Ohne funktionierende Kanalsysteme und qualifizierte Fachbetriebe wäre unsere moderne Gesellschaft undenkbar. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Verbraucher auf seriöse und vertrauenswürdige Dienstleister zurückgreifen können, die diese essenzielle Arbeit zuverlässig und fachgerecht ausführen." sagt Erich Bese, Geschäftsführer des Kanalservice Magazins.Genau deshalb hat das Kanalservice Magazin eine deutschlandweite Betriebssuche ins Leben gerufen, die Verbrauchern den Zugang zu qualifizierten und vertrauenswürdigen Betrieben ermöglicht. Nur Unternehmen, die eine strenge Prüfung und Kontrolle durchlaufen haben, werden im Netzwerk des Magazins gelistet. So können Kunden sicher sein, dass sie nur Betriebe finden, die höchsten Standards entsprechen."Wir lassen nur Betriebe zu, die wir persönlich geprüft haben und die eine Reihe strenger Qualitätskriterien erfüllen", sagt Erich Bese. "Unsere Mission ist es, Verbraucher vor Betrug zu schützen und seriösen Handwerksbetrieben die Anerkennung zu geben, die sie verdienen."Die Betriebssuche gestaltet sich für Verbraucher einfach und effizient. Sie müssen lediglich ihre Postleitzahl eingeben und die gewünschte Dienstleistung wählen. Nach Eingabe errechnet ein komplexes System im Hintergrund, welcher geprüfte Fachbetrieb in der Nähe derzeit verfügbar ist und in kürzester Zeit vor Ort sein kann. Nach nur wenigen Sekunden wird dann der beste Fachbetrieb mit allen wichtigen Informationen angezeigt. So wird sichergestellt, dass Verbraucher nicht nur einen seriösen, sondern auch einen zeitnahen Service erhalten - gerade in Notfällen ein entscheidender Vorteil.https://www.youtube.com/watch?v=X8qOgCqmrQEUnternehmen, die bisher noch nicht in der Suche des Kanalservice Magazins gelistet sind, haben die Möglichkeit, sich für eine Aufnahme zu bewerben. Ein erfahrenes Team des Magazins prüft dabei jeden Betrieb eingehend, bevor eine Aufnahme in das Netzwerk erfolgt. Dazu gehören persönliche Besuche, die Überprüfung von Qualifikationen sowie die Bewertung von Kundenfeedback und Arbeitsqualität. Nur Betriebe, die alle erforderlichen Kriterien erfüllen, werden in das Netzwerk aufgenommen und können von den Vorteilen der deutschlandweiten Sichtbarkeit profitieren.Das Kanalservice MagazinDas Kanalservice Magazin (https://kanalservice-magazin.de/) hat sich als führende Informationsquelle in der Abwasserbranche etabliert. Mit fundierten Fachartikeln, aktuellen News und einer Übersicht über seriöse Dienstleister bietet es Verbrauchern und Betrieben gleichermaßen einen Mehrwert. Erich Bese, ein langjähriger Experte der Branche, leitet das Magazin mit dem Ziel, Vertrauen und Transparenz in einer oft intransparenten Branche zu schaffen."Wir möchten, dass kein Verbraucher mehr auf Betrüger hereinfällt und Betrüger sich nicht am Markt halten können", erklärt Erich Bese. "Unser deutschlandweites Netzwerk ist nur der Anfang - Österreich und die Schweiz folgen bald. Unser Ziel ist es, das größte vertrauenswürdige Netzwerk für Abwasserdienstleister im deutschsprachigen Raum aufzubauen."Das Kanalservice Magazin ist mehr als nur eine Informationsquelle - es ist eine Schutzinstanz für Verbraucher, die in einer undurchsichtigen Branche nach Orientierung und Vertrauen suchen.Pressekontakt:Bese Media GmbHVertreten durch: Erich Besehttps://bese-media.de/Email: office@bese-media.deOriginal-Content von: Kanalservice Magazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175126/5869203