DJ WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. September (39. KW)

=== M O N T A G, 23. September 2024 *** 08:45 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Konferenz zu Klimadaten in der Immobilienindustrie *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September 10:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Panel bei den 40. Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstagen 2024, Wolfsburg 11:00 DE/Varta AG, ao HV 11:30 DE/FDP-Vorsitzender Lindner, Pk nach Landtagswahl in Brandenburg, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 11:45 DE/SPD, Pk im Nachgang zu der Landtagswahl in Brandenburg, Berlin 12:00 DE/Bundestags-Haushaltsausschuss, Anhörung zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, Berlin 13:00 DE/CDU-Vorsitzender Merz, Pk nach Sitzungen von CDU-Präsidium und Bundesvorstand, Berlin 14:00 DE/Grünen-Vorsitzender Nouripour, Pk im Nachgang zu der Landtagswahl in Brandenburg, Berlin 14:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Rede bei European Economics and Financial Centre 14:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei Vorstellung der VC-Fonds Heal Capital II des Verbands der privaten Krankenversicherer, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August *** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zum Digitalen Euro im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September 19:00 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari, Teilnahme Greater Kansas City Chamber of Commerce - US/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen, New York *** - DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten - DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Automobilgipfel - JP/Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 24. September 2024 *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Strategie 2030 (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) 09:00 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Konjunkturprognose 2024/2025 10:25 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Eröffnungsrede auf der Innotrans, Berlin *** 10:30 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September 10:30 DE/Allianz Global Wealth Report 2024, 11:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, OECD-Generalsekretär Cormann, Pk zum Thema "Vorstellung der Handlungsempfehlungen der Finanzbildungsstrategie der OECD", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,70-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2026 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 13:00 DE/FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 13:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk bei Wirtschaftskonferenz mit den Ländern des westlichen Balkans, Berlin 15:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an 5. Klimakonferenz von Spiegel und Boston Consulting Group, Berlin 15:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Fraktionssitzung, Berlin *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September *** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Deutsche Wirtschaft: Herausforderungen meistern" - DE/Commerzbank AG, Strategiesitzung mit Vorstand und Aufsichtsrat - DE/Schulden der öffentlichen Haushalte Juli M I T T W O C H, 25. September 2024 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September *** 09:45 DE/Deutsche Bank AG, CFO von Moltke bei bei BofA Securities 29th Annual Financials CEO Conference *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 FR/OECD-Wirtschaftsbericht (Zwischenbericht) 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktion 2,40-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 3 Mrd EUR 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Finanzminister Lindner und Umweltministerin Lemke, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin 15:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Statement und Rundgang bei der InnoTrans 2024, Berlin *** 16:00 US/Neubauverkäufe August *** - DE/Commerzbank AG, Fortsetzung Strategiesitzung mit Vorstand und Aufsichtsrat - DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz - DE/EZB-Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung, - DE/IG Metall und Volkswagen AG, Auftakt der Gespräche zur Haustarifrunde in Hannover D O N N E R S T A G, 26. September 2024 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (14:00 Earnings-Call) *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator September 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:45 DE/Commerzbank AG, Teilnahme an BofA Securities 29th Annual Financials CEO Conference 09:45 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), GDV-Versicherungstag, Berlin *** 10:00 DE/Wirtschaftsforschungsinstitute, Herbstgutachten, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August *** 11:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Eröffnungsrede bei Konferenz zu Guide on Governance & Risk Culture *** 11:30 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag Tag 1 *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q *** 15:00 DE/EZB-Generalversammlung 15:10 US/Fireside Chat von Boston-Fed-Präsidentin Collins und Fed-Gouverneurin Kugler *** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung der 8. ESRB-Jahrestagung (15:45 Keynote EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, 16:15 Panel mit EZB-Vizepräsident De Guindos) 16:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede beim AI & Data Summit und Quantum Summit, Berlin 19:00 US/Fireside Chat von Fed Vize-Chairman Barr und Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari F R E I T A G, 27. September 2024 *** 08:30 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag Tag 2 08:30 DE/Baywa AG, ausführliches Ergebnis 2Q (10:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch August *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 DE/DIHK-Hauptgeschäftsführer Wansleben, Konferenz zum Thema "Ernst machen: Bürokratie spürbar abbauen und Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen", Berlin *** 09:15 DE/EZB-Ratsmitglied Rehn, Keynote bei 8. ESRB-Jahrestagung 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September *** 10:15 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Konferenz zu "Fiscal Policy, Financial Sector Policy and Economic Growth" 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 11:40 AT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Konferenz zu "Economics of Payments XIII" *** 13:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Nutzen und Risiken der Digitalisierung in geopolitisch schwierigen Zeiten" 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, SPD-Fraktionschef Mützenich, Grußworte auf der queerpolitischen Menschrechtskonferenz der SPD-Bundestagsfraktion, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz, italienischer Staatspräsident Mattarella, Gemeinsames Gespräch, Berlin 19:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der SPD-Veranstaltung "Sag mal, Sachsen", Delitzsch - DE/Erwerbstätigkeit September S O N N T A G, 29. September 2024 13:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Bürgerdialog "Jetzt" zu 75 Jahre Grundgesetz, Bonn *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Jahrestagung der Central Bank Research Association (CEBRA) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2024 09:17 ET (13:17 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.