MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Compugroup von 57 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz mehrerer Optionen zur Steigerung des Aktionärswerts sei die Bewertung der Aktie des Softwareanbieters an einem Tiefpunkt, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte zwar den Bewertungsmultiplikator wegen gesenkter Wachstums- und Margenannahmen, hält jedoch an seiner Kaufempfehlung fest - auch wenn es kurzfristig noch Risiken gebe./tih/la



