Berlin (ots) -Deutschlands Spezialist für hochwertige Kollagenprodukte bringt pünktlich zur Herbstzeit eine Beauty-Innovation des beliebten "Pumpkin Spice" Geschmacks auf den Markt. Ohne Zucker, voller natürlicher Zutaten und erschwinglicher als beim Café um die EckeHerbstzeit ist Pumpkin Spice-Zeit - und jetzt können Kundinnen diese beliebte Geschmacksrichtung für den morgendlichen Kaffee mit einem Plus für ihr Wohlbefinden genießen!Glow25 bringt in limitierter Auflage seine neue Pumpkin Spice Edition auf den Markt, die 89% reines Kollagenpulver mit echtem Kürbispulver und natürlichen Gewürzen wie Zimt, Ingwer und Piment kombiniert. Ganz ohne Zuckerzusatz und künstliche Aromen bietet diese Special Edition den perfekten Geschmack für alle, die auf gesunden Genuss setzen.Während die regulären Kollagenpulver von Glow25 geschmacksneutral sind, setzt die limitierte Pumpkin Spice Edition auf eine warme, aromatische Mischung aus herbstlichen Gewürzen mit einem natürlichen Hauch von Süße. Trotz des neuen Geschmacks bleibt das Pulver vielseitig einsetzbar und hitzebeständig - ideal für den beliebten Glow Coffee® sowie für andere Heiß- und Kaltgetränke oder Speisen. Die EasyMix®-Technologie sorgt auch hier dafür, dass sich das Pulver klumpenfrei und mühelos auflöst."Mit der Pumpkin Spice Edition bieten wir unseren Kund:innen ein genussvolles Herbsthighlight, das ihre tägliche Kollagenroutine nicht nur bereichert, sondern auch perfekt zur gemütlichen Jahreszeit passt", erklärt Alison Titcomb, Head of Product Management bei Glow25. "Unsere limitierte Edition unterstreicht unser Bestreben, saisonale Vielfalt zu bieten und die Freude am Genießen mit den bewährten Vorteilen unseres Produkts zu kombinieren."Die limitierte Special Editionen des Kollagenpulvers in der herbstlichen Geschmacksrichtung "Pumpkin Spice" ist ab sofort im Online Shop erhältlich.