Peking (ots/PRNewswire) -Ein Team von mehr als zehn ausländischen Medienvertretern und Journalisten aus Ländern wie Spanien, Rumänien, Kasachstan und Vietnam besuchte am 11. September die Xifeng Group, einen renommierten chinesischen Baijiu-Hersteller in Baoji City in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi.Die Medienvertreter aus dem Ausland begannen ihre Tour in der Produktionsstätte der Xifeng Group, wo sie den einzigartigen Brauprozess von Xifeng Liquor beobachten durften.Yasiru Bandara Ranaraja, Gründer und Direktor der Belt & Road Initiative Sri Lanka, zeigte sich beeindruckt von der intelligenten und halbintelligenten Herstellungsstätte, in der die Arbeiter mit Industrierobotern zusammenarbeiten, um Spirituosen herzustellen. Er erklärte, dass die Roboter die Effizienz der Spirituosenproduktion erheblich steigern können, indem sie die Abfüllzeit von 40 auf 25 Minuten reduzieren, wodurch die Produktionslinie eine Jahresproduktion von 100.000 Tonnen erreichen kann.Bei der Besichtigung des weitläufigen Gebäudes für Brennereihefe wurde den ausländischen Medienvertretern vorgeführt, wie traditionelle Brennereihefe von Hand verarbeitet wird.Die Besuchergruppe besichtigte auch die Kulturhalle der Xifeng Group, wo sie mehr über die Geschichte von Xifeng Liquor erfuhr, eines der vier berühmten chinesischen Liköre, die auf die Shang-Dynastie zurückgehen.Nachdem sie den einzigartigen Charme der chinesischen Baijiu-Kultur erlebt haben, den Xifeng Liquor repräsentiert, hoffen die ausländischen Medienvertreter, dass Xifeng Liquor auch in Zukunft eine wichtige Brücke zwischen China und der Welt sein wird.