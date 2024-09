Auf dem rasant wachsenden KI-Markt, der sich vor allem auf Grundmodelle und generative KI konzentriert, hat die Qualität der Datensätze einen unmittelbaren Einfluss auf die Performance. Da die Daten von Real-World-Anwendungen oft unstrukturiert sind, ist die Verbesserung der Modelle nicht der einzige gangbare Weg, um die Leistung zu steigern. Die industrielle Transformation durch die KI schreitet in hohem Tempo voran, und so wächst auch der Bedarf an hochwertigen Datensätzen für die Entwicklung responsiver, flexibler und intelligenter Systeme.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240919830446/de/

Dataocean AI at Interspeech 2024 (Photo: Business Wire)

Auf der Interspeech 2024 hat Dataocean AI, ein weltweit führender Anbieter von KI-Datenlösungen, offiziell sein neuestes Angebot vorgestellt: einsatzbereite, hochwertige Standarddatensätze. Diese bedeutende Ankündigung bekräftigt die Marktposition des Unternehmens als Pionier im Bereich der KI-Technologie.

Das neueste Korpus von Dataocean AI das "Massively Multilingual Speech Corpus" ist auf die Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien zugeschnitten. Dieser Korpus wurde von 215.891 Sprechern mit insgesamt 259.672 Stunden aufgezeichnet und deckt mehr als 100 Sprachen ab. Außerdem präsentierte Dataocean AI seine Datensätze in europäischen Sprachen. Diese sorgfältig gekennzeichneten, hochwertigen Datensätze in den Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch und Schwedisch sind für ihre Vielfalt und Genauigkeit bekannt und versprechen eine verbesserte Performance von KI-Modellen in Branchen wie intelligente Finanzen, KI-Assistenten, Innenausstattung, Smart Home und anderen aufstrebenden KI-Anwendungsbereichen.

Die wichtigste Stärke der Datensätze von Dataocean AI liegt in ihrer Fähigkeit, eine hohe Präzision in vielfältigen Bereichen zu gewährleisten.

Für die Datenerfassung nutzt Dataocean AI sein umfangreiches globales Netzwerk von Muttersprachlern, die professionelle Aufzeichnungen in mehr als 200 Sprachen erstellen. Das Unternehmen beschäftigt ein Team von muttersprachlichen und professionellen Sprechern und verwendet High-Fidelity-Ausrüstung in professionellen Aufnahmestudios mit Umgebungen für Innen-, Außen- und Kabinenaufnahmen.

Für das Data-Labeling-Verfahren bietet das Unternehmen Datensätze an, die auf seiner modernen Plattform mit Human-in-the-Loop gekennzeichnet werden. Dem Expertenteam gehören Wissenschaftler und Fachleute an, die eine Vielzahl von Szenarien abdecken. Sie haben mehr als 1100 Sprachdatensätze erstellt, die höchste Qualitätsstandards erfüllen und den evolvierenden Anforderungen der KI-Branche gerecht werden.

Zusätzlich zu den Sprachdatensätzen besitzt Dataocean AI mehr als 1600 hochwertige Trainingsdatensätze mit geschützten geistigen Eigentumsrechten für ein breites Spektrum an Anwendungsgebieten, darunter Grundmodelle, autonomes Fahren, Finanzen, Gesundheitswesen und Recht. Gleichzeitig unterstützt die selbst entwickelte Datenverarbeitungsplattform DOTS, die über mehr als 200 Algorithmen und Hunderte von Datenverarbeitungstools verfügt, mächtige Funktionen wie die automatisierte Datenkennzeichnung und kann Kunden helfen, ihre Kosten zu senken und ihre Effizienz zu steigern. Diese Lösungen erfüllen Datensicherheitsvorschriften wie die europäische Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) und sind zertifiziert nach ISO 9001, ISO 27001 und ISO 27001 für Sicherheit und Compliance.

Darüber hinaus bietet Dataocean AI Unterstützung für LLMs durch eine herausragende Live-Datenerfassung für Pre-Training und SFT/RLHF/Red Teaming für die Feinabstimmung und Modellevaluierung.

Dataocean AI liefert Datenlösungen aus einer Hand, die Partnern und Kunden ermöglichen, zuverlässige und anpassungsfähige KI-Modelle zu erstellen. Dieses Streben nach Exzellenz bildet den Kern seiner Mission, Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz auf den Weg zu bringen.

Weitere Informationen über die neuesten Datensätze und innovativen Datenlösungen von Dataocean AI finden Sie auf seiner Website www.dataoceanai.com.

Über Dataocean AI

Mit seiner fast 20-jährigen Projekterfahrung hat Dataocean AI mehr als 1000 Internetfirmen, KI-Unternehmen und akademische Institute mit umfassenden Datenlösungen ausgestattet. Wir bieten mehr als 1600 vorbereitete hochwertige Standarddatensätze und Frontier-Datenlösungen, darunter die Erfassung und Kennzeichnung von Daten, die für Deep-Learning-Technologien eingesetzt werden und die Marktstellung der KI-Modelle unserer Kunden stärken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240919830446/de/

Contacts:

contact@dataoceanai.com