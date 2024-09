Die Roche-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen erfreulichen Aufschwung an der Schweizer Börse SIX. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs um 0,6 Prozent auf 269,10 CHF, zwischenzeitlich wurde sogar ein Tageshoch von 270,20 CHF erreicht. Diese positive Entwicklung rückt das 52-Wochen-Hoch von 288,20 CHF wieder in greifbare Nähe, welches nur noch etwa 7 Prozent entfernt liegt. Das gestiegene Handelsvolumen von über 500.000 Aktien unterstreicht das rege Interesse der Anleger.

Optimistische Prognosen für Dividende und Gewinn

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 9,82 CHF pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (9,60 CHF) darstellt. Zudem wird für 2024 ein Gewinn pro Aktie von 18,57 CHF erwartet. Diese positiven Aussichten, gepaart mit einem durchschnittlichen Kursziel von 271,11 CHF seitens der Analysten, könnten die Attraktivität der Roche-Aktie für Investoren weiter erhöhen. Die Veröffentlichung der Q4 2024-Ergebnisse, die für den 30. Januar 2025 angesetzt ist, wird mit Spannung erwartet und könnte weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

