Berlin (ots) -Einladung zum Presse-Hintergrundgesprächzum europäischen Schienenverkehr auf der InnoTrans in BerlinmitKristian SchmidtDirektor für Landverkehr, Generaldirektion Mobilität und Verkehr, Europäische Kommission- unter 3 -Dienstag, 24. September 2024, 12.30 UhrAuf der InnoTrans/ Raum 1 auf dem EU-Stand (Europe for Rail, Halle 27, Stand 511)in englischer SpracheWie sich die EU für einen umweltfreundlichen, nachhaltigen und intelligenten Schienenverkehr engagiert, zeigt die Europäische Kommission auf der Eisenbahnmesse InnoTrans vom 23. zum 28. September mit dem gemeinsamen europäischen Unternehmen "Europe's Rail" und der Europäischen Eisenbahnagentur ERA.In dem Hintergrundgespräch wird Kristian Schmidt die Medienvertreterinnen und Medienvertreter in einer kurzen Einleitung über die wichtigsten Prioritäten des europäischen Schienenverkehrs informieren und dann für Fragen zur Verfügung stehen.Wir freuen uns, wenn Sie Zeit und Interesse haben.Anmeldung bitte bis 23. September 2024 18 Uhr - ausschließlich für Medienvertreterinnen und Medienvertreter - an COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.euDas vollständige Programm finden Sie hier: InnoTrans 2024 - European Commission (europa.eu) (https://transport.ec.europa.eu/news-events/main-events/innotrans-2024_en). Zur Akkreditierung für die Messe geht es hier. (https://www.innotrans.de/de/presse/akkreditierung/)Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlinTel.: 0152 0919 2810Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/5869272