© Foto: Marco De Swart/epa/ANP/dpa



Während der Bierkonsum in Deutschland stagniert, bieten internationale Brauereien interessante Anlagemöglichkeiten. Der neue Smart Investor stellt Marktführer und Herausforderer der Branche vor.Während hierzulande der Konsum stagniert, finden sich andernorts aussichtsreiche Unternehmen Beim Bier handelt es sich um weit mehr als ein Getränk, es ist auch ein deutsches Kulturgut mit einem exzellenten Ruf in der ganzen Welt. Daran ändert prinzipiell auch nichts, dass der Konsum in den letzten Jahren rückläufig war und vor allem die Jugend immer mehr auf Alternativgetränke ausweicht. Und obwohl es in der hiesigen Brauerszene vor Perlen für Biergenießer nur so wimmelt, eignet sich der …