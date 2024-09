NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,11 Prozent auf 115,05 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,76 Prozent. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

Die deutliche Zinssenkung der US-Notenbank Fed am Mittwoch hat in der ablaufenden Woche die Renditen von US-Staatsanleihen nicht belastet. Im Gegenteil: Die Rendite zehnjähriger Anleihen legte an den vergangenen Tagen sogar zu. Schließlich hatte die Fed die Erwartungen auf weiter deutliche Zinssenkungen gedämpft./jsl/zb