NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 575 dänischen Kronen belassen. Studiendaten des Pharmakonzerns für Monlunabant hätten für eine Gewichtssenkung wohl nur das untere Ende der Erwartungen erreicht, schrieb Analyst Peter Welford in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem gebe es Fragen bezüglich der Sicherheit. Daher bleibe er vorsichtig./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024





ISIN: DK0062498333

