Die Alphabet Inc. C Aktie zeigt sich in den letzten Jahren als solide Anlage. In den vergangenen fünf Jahren verzeichnete sie einen Anstieg von 161%, was auf das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens hindeutet. Alphabets Tochterunternehmen Google Ventures (GV) spielt eine wichtige Rolle in der Investitionsstrategie des Konzerns. Mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Milliarden Dollar investiert GV jährlich etwa 1 Milliarde in neue und bestehende Projekte.

KI-Entwicklung als Zukunftsperspektive

In Bezug auf künstliche Intelligenz (KI) positioniert sich Google strategisch. Während das Unternehmen nicht direkt in Grundlagenmodelle investiert, konzentriert es sich auf Anwendungen und Infrastruktur im KI-Bereich. Diese Ausrichtung könnte in Zukunft erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung und somit auch auf den Aktienkurs haben. Investoren beobachten gespannt, wie sich Googles KI-Strategie auf die langfristige Performance der Alphabet Inc. C Aktie auswirken wird.

