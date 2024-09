DJ XETRA-SCHLUSS/DAX legt nach Rally Verschnaufpause ein - Autos schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit deutlichen Verlusten geschlossen. Nach der Zinssenkungsrally vom Vortag schloss der DAX 1,5 Prozent niedriger bei 18.720 Punkten. Neben Gewinnmitnahmen dürfte der Große Verfall belastet haben. An diesem Tag laufen Futures und Optionen auf Indizes und Einzelaktien ab, was Positionsanpassungen zur Folge haben kann. Belastend für die Stimmung am Gesamtmarkt wirkte zudem eine Gewinnwarnung von Mercedes-Benz, die den gesamten Sektor nach unten zog.

Die Warnung von Mercedes-Benz sorgte für lange Gesichter, die Aktien brachen um 6,8 Prozent ein. "Mit so etwas hatte man spätestens eine Woche nach der BMW-Warnung gerechnet, aber nicht mehr jetzt", sagte ein Händler.

Von den Analysten bei RBC Capital Markets hieß es dazu, "wir sehen das als Überraschung, gerade angesichts des Umfangs und des Mangels an vorsichtigen Kommentaren im Vorfeld". Unter anderem dürfte im Autosegment die Marge im zweiten Halbjahr auf 5,4 bis 7,3 Prozent fallen, zuvor waren es noch 10,6 Prozent, so die Analysten. BMW verloren 3,3 Prozent und Porsche AG 5,5 Prozent. Denn ein Grund der Mercedes-Warnung waren schwache Verkaufszahlen ihrer Luxus-Autos in China.

Infineon kann sich Abgabedruck im Automibilsektor nicht entziehen

Kräftig Federn lassen mussten auch Infineon mit minus 5,7 Prozent auf 29,07 Euro. "Hier kommt gerade alles Schlechte zusammen", sagte ein Händler. Denn mit seinen Kunden aus der Auto-Industrie werde auch das Technologieunternehmen wie andere Zulieferer von der Mercedes-Warnung belastet. Dazu komme aber noch der Große Verfalltag, der die Aktie unter den runden Basispreis von 30 Euro gedrückt habe. Beschleunigt wurde dies dann noch durch ein gesenktes Kursziel von Morgan Stanley.

Deutsche Post (DHL) verloren 4,4 Prozent, nachdem der US-Konzern Fedex am Vorabend den Ausblick gesenkt hatte. Dessen Aktien fielen im US-Handel bis Börsenschluss um fast 15 Prozent. Für die volatile Sartorius-Aktie ging es 6,9 Prozent nach unten.

Hugo Boss verloren nach negativen Sektorstudien 1,3 Prozent. Das Papier notierte über lange Strecken gegen den Trend mit Aufschlägen: Die Nachricht, dass Hugo-Boss-Chef Daniel Grieder fast 1 Million Euro in Aktien des Premiummode-Herstellers investiert hatte, kam bei den Anlegern zunächst gut an.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.720,01 -1,5% +11,82% DAX-Future 18.913,00 -1,4% +8,83% XDAX 18.738,87 -1,2% +11,75% MDAX 25.862,63 -1,5% -4,70% TecDAX 3.263,96 -2,3% -2,20% SDAX 13.681,36 -1,8% -2,00% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,08 -19 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 9 30 1 8.266,1 165,5 81,9 MDAX 1 48 1 960,9 69,6 38,2 TecDAX 3 27 0 1.757,8 45,1 21,4 SDAX 9 57 3 301,7 17,2 7,3 ===

