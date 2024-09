Das fehlende Element in der Debatte über einen obligatorischen Versicherungsschutz gegen Naturkatastrophen in Deutschland scheint die politische Einigung zu sein sowohl zwischen den Bundesländern als auch auf Bundesebene -, so ein neuer Kommentar von AM Best.

Der Kommentar von AM Best mit dem Titel "Das fehlende Element für eine deutsche Versicherungslösung gegen Naturkatastrophen heißt politischer Konsens" zeigt auf, dass Deutschland eine Ausnahme unter den großen europäischen Volkswirtschaften ist.

Die schweren Überschwemmungen in Süddeutschland im Juni 2024 haben jedoch den Ruf nach einer staatlich geförderten Elementarschadenversicherung wieder laut werden lassen, die Schäden durch Hochwasser, Rückstau, Erdbeben oder Schneedruck umfassend abdeckt.

Vorschläge für eine Lösung, die Deckungslücke speziell bei Überschwemmungen zu reduzieren, haben einige tiefe Gräben aufgedeckt: zwischen der Versicherungsbranche und der Politik sowie unter den (Rück-)Versicherern selbst.

AM Best ist der Ansicht, dass sowohl bei den globalen Rückversicherern als auch auf den Kapitalmärkten genügend Kapazitäten vorhanden sind, um Elementarschäden unter einem nationalen System decken zu können, selbst wenn dieses obligatorische Eigenschaften beinhaltet.

Um ein kostenloses Exemplar dieses Kommentars zu erhalten, besuchen Sie bitte http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=345086.

AM Best ist eine weltweit tätige Rating-Agentur, Herausgeber von Nachrichten und Anbieter von Datenanalysen, die auf die Versicherungsbranche spezialisiert ist. Die Zentrale befindet sich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und unterhält Regionalbüros in London, Amsterdam, Dubai, Hongkong, Singapur und Mexiko-Stadt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ambest.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240920090870/de/

