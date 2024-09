Die Fortinet Aktie zeigt sich in einem dynamischen Marktumfeld robust. Mit einem Anstieg von 1,31% auf 75,66 US-Dollar zum Handelsschluss übertraf das Unternehmen die Entwicklung des S&P 500. Analysten prognostizieren für das kommende Quartal einen Gewinn pro Aktie von 0,51 US-Dollar, was einem Wachstum von 24,39% im Jahresvergleich entspricht. Gleichzeitig wird ein Umsatzanstieg von 10,7% auf 1,48 Milliarden US-Dollar erwartet. Diese positiven Aussichten spiegeln sich in der aktuellen Einstufung als starker Kauf wider.

Auszeichnung für Fortbildungsprogramm

Fortinet wurde kürzlich für sein Network Security Expert (NSE) Zertifizierungsprogramm ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Lücke in der Cybersicherheits-Arbeitskraft zu schließen. Mit dem Ziel, bis 2026 eine Million Menschen in Cybersicherheit zu schulen, demonstriert Fortinet seine führende Position in der Branche und seinen Beitrag zur Bewältigung aktueller Herausforderungen im Bereich der digitalen Sicherheit.

Fortinet Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...