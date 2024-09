Die Aixtron SE-Aktie verzeichnete am Donnerstag deutliche Kursverluste an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel der Kurs zeitweise um 4,6 Prozent auf 15,45 Euro. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt die Aktie noch 11,76 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 13,82 Euro, das am 11. September 2024 erreicht wurde. Das 52-Wochen-Hoch von 39,89 Euro, das am 14. Dezember 2023 markiert wurde, ist jedoch in weite Ferne gerückt und liegt nun 158,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der jüngsten Kursschwäche bleiben Analysten für die Zukunft der Aixtron-Aktie optimistisch. Im Durchschnitt wird ein Kursziel von 26,23 Euro prognostiziert, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 1,06 Euro. Die Dividendenerwartung für das laufende Jahr liegt bei 0,389 Euro je Aktie, was einen leichten Rückgang gegenüber der im Vorjahr ausgeschütteten Dividende von 0,400 Euro bedeuten würde.

