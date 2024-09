LambdaTest führt KI-gestützte Professional Services ein, um die Testabdeckung zu verbessern, Skripte zu optimieren und das Qualitätsmanagement für Unternehmen weltweit zu optimieren.

LambdaTest, eine führende cloudbasierte einheitliche Testplattform, hat offiziell seine Professional Services eingeführt, die darauf abzielen, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen herausragende Qualität im Ingenieurwesen erreichen. Dieser Service bietet eine umfassende Suite von End-to-End-Testlösungen, die auf KI-gesteuerter Technologie basieren und eine maximale Testabdeckung, optimierte Testskripte und nahtlose Framework-Migrationen gewährleisten.

Die neu eingeführten Dienstleistungen befassen sich mit den wichtigsten Herausforderungen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind: Steigerung der Testeffizienz, Erhöhung der Abdeckung und Reduzierung von Engpässen in der Qualitätssicherung. LambdaTest Professional Services bietet auch die Entwicklung maßgeschneiderter Test-Suites an, um sicherzustellen, dass Unternehmen individuelle Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen erstellen können, während die fortlaufende Aufrechterhaltung der Effizienz die langfristige Leistung und Qualität sicherstellt.

Mit flexiblen Preisplänen, die sich an die Geschäftsanforderungen anpassen lassen, sind die Professional Services von LambdaTest auf Agilität ausgelegt und erleichtern es Unternehmen jeder Größe, robuste Test-Frameworks zu implementieren und in der schnelllebigen digitalen Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Als vertrauenswürdiger Partner von über 2 Millionen Benutzern in 132 Ländern stellt LambdaTest sicher, dass Unternehmen sichere und hochwertige Produkte mit Vertrauen herstellen können. Die professionellen Dienstleistungen werden durch Sicherheit auf Unternehmensebene, Support rund um die Uhr und eine umfassende Dokumentation unterstützt, um den Testprozess zu vereinfachen.

"Wir wissen, dass die heutigen digital ausgerichteten Unternehmen eine robuste, agile und effiziente Teststrategie benötigen, um erfolgreich zu sein. Unsere Professional Services sind darauf ausgelegt, Unternehmen auf diesem Weg als Partner zur Seite zu stehen und ihnen dabei zu helfen, ihre Qualitätsziele im Engineering nicht nur zu erreichen, sondern zu übertreffen", sagte Asad Khan, Gründer und CEO von LambdaTest.

Die Professional Services von LambdaTest sind jetzt weltweit verfügbar und unterstützen Unternehmen dabei, ihre Qualitätssicherungsziele zu erreichen, Vertrauen bei Kunden aufzubauen und die digitale Transformation präzise voranzutreiben.

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Ausführungsumgebung für Unternehmen, die Unternehmen dabei hilft, die Zeit bis zur Markteinführung durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen und so qualitativ hochwertige Releases und eine beschleunigte digitale Transformation sicherzustellen. Mehr als 10.000+ Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Browser App Testing Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und mobilen Apps über mehr als 3000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

HyperExecute hilft Kunden dabei, Testgrids in der Cloud für jedes Framework und jede Programmiersprache blitzschnell auszuführen und zu orchestrieren, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern dabei zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com

