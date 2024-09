Vanyo Walter ist seit Juni 2023 Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. FR: Herr Walter, die Fed hat in dieser Woche eine deutliche Zinssenkung vorgenommen. Was ist der Hintergrund dieser Entscheidung? Vanyo Walter: 50 Basispunkte waren vor einigen Monaten noch undenkbar, nun hat die FED relativ kurzfristig den Turnaround hingelegt. Am Markt ist man sich uneins, wie man diese Entscheidung werten soll. Einzelne Kritiker mahnen, die FED sei "hinter der Kurve" - also eigentlich zu spät ...

