Microsoft will sich bei seinen Bemühungen, kohlenstoffnegativ zu werden, zunehmend auf Atomstrom verlassen. Aber auch ein Deal mit einem Fusionsreaktorbetreiber steht an. Der Redmonder Software-Hersteller Microsoft hat einen Vertrag mit dem Energieunternehmen Constellation Energy, das 2022 aus dem Energieriesen Exelon ausgegründet wurde, abgeschlossen. Dabei geht es um die Wiederinbetriebnahme eines Reaktorblocks des Kraftwerks Three Mile Island, ...

