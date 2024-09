Beijing (ots/PRNewswire) -Die 18. Yulin International Coal and High-end Energy Chemical Industry Expo wurde am 13. September in der Stadt Yulin in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi eröffnet. Eine ausländische Mediendelegation nahm an der Veranstaltung teil und erlebte vor Ort die neuen Impulse für den grünen Wandel in Yulin, dem Zentrum einer Region, die reich an Energieressourcen ist.Die Veranstaltung folgte den neuesten Trends der globalen Energiewirtschaft und präsentierte die neuesten Technologien, Anlagen und Lösungen in sechs Ausstellungsbereichen zu den Themen High-End-Energie, intelligente Digitalisierung, Großanlagen, neue Energie und neue Materialien usw. und zog mehr als 800 Aussteller aus dem In- und Ausland an.Die ausländische Mediendelegation, bestehend aus über zehn führenden Medienvertretern, leitenden Redakteuren und Reportern aus Spanien, Rumänien, Kasachstan, Pakistan und anderen Ländern, zeigte großes Interesse an der Messe.Laut Serik Korzhumbayev, Chefredakteur der kasachischen Zeitung Delovoy, zeigt die Veranstaltung die bemerkenswerten Leistungen Chinas im Bereich der grünen Energiewende, was für den globalen Umweltschutz und die grüne Entwicklung von großer Bedeutung ist.Jose Luis Barcelo Mezquita, Chefredakteur der spanischen Zeitung El Mundo Financiero, lobte die hocheffizienten Bergbauausrüstungen und die intelligenten Managementmethoden, die auf der Messe gezeigt wurden, und stellte fest, dass die Ausstellung Chinas Entschlossenheit widerspiegele, eine umweltfreundliche und effiziente Entwicklung der Energiewirtschaft zu fördern, was zweifellos die nächste Stufe des Wachstums der Branche unterstützen werde.Isaura Diez Millan, Reporterin der Latin American News Agency, zeigte sich beeindruckt von dem starken Engagement aller Aussteller für das Erreichen der "Dual Carbon"-Ziele und betonte, dass China bei der Beschleunigung des grünen Energiewandels großes Verantwortungsbewusstsein und Innovationskraft bewiesen habe und gleichzeitig eine harmonische Entwicklung zwischen Mensch und Natur anstrebe.Am Nachmittag nahm die Delegation am 2024 International Exchange on the Innovation and Development of Carbon Peaking and Carbon Neutrality teil und lobte, dass Chinas Maßnahmen in den Bereichen Politikgestaltung, Energiewende und industrieller Wandel zur Erreichung der "Dual Carbon"-Ziele starke Ansätze bei der Umsetzung und Innovation zeigten und ein Beispiel für die ganze Welt seien.Die Veranstaltung habe ein starkes Signal für Chinas Entschlossenheit gesetzt, die grüne Energiewende zu vollziehen und seine Ziele für eine grüne Entwicklung zu erreichen, sagte Stefan Radeanu, Redaktionsleiter der rumänischen Zeitung Curierul National, und merkte an, dass Chinas positive Maßnahmen in diesem Bereich anderen Ländern wertvolle Erfahrungen für die Energiewende und den Umweltschutz lieferten.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342200.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-auslandische-mediendelegation-besucht-internationale-messe-im-nordwestchinesischen-yulin-und-erlebt-neue-impulse-fur-die-grune-energiewende-aus-erster-hand-302254435.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5869300