NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag im späten Handel nur wenig bewegt. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1161 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs davor auf 1,1166 (Donnerstag: 1,1156) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8955 (0,8963) Euro gekostet.

Die wenigen Konjunkturdaten aus dem Euroraum gaben keine nachhaltigen Impulse. In den USA wurden keine wichtigen Daten veröffentlicht. Dass die deutschen Erzeugerpreise im August gegenüber dem Vormonat überraschend gestiegen waren, stützte den Euro nur temporär. Volkswirte hatten mit einer Stagnation gerechnet.

Das französische Geschäftsklima für den September entsprach den Erwartungen./gl/zb