DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 21. bis Montag, 23. September (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 21. September 2024 - US/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen, New York S O N N T A G, 22. September 2024 15:50 US/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen, New York - DE/Landtagswahl in Brandenburg M O N T A G, 23. September 2024 *** 08:00 DE/Frühindikator für den Außenhandel mit Drittstaaten August *** 08:45 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Konferenz zu Klimadaten in der Immobilienindustrie *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 53,2 zuvor: 55,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,9 zuvor: 53,1 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 44,4 zuvor: 43,9 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,2 zuvor: 48,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 42,0 zuvor: 42,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 51,0 zuvor: 52,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 45,6 zuvor: 45,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,6 zuvor: 51,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,7 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: k.A. zuvor: 52,5 10:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Panel bei den 40. Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstagen 2024, Wolfsburg 11:00 DE/Varta AG, ao HV 11:30 DE/FDP-Vorsitzender Lindner, Pk nach Landtagswahl in Brandenburg, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 11:45 DE/SPD, Pk im Nachgang zu der Landtagswahl in Brandenburg, Berlin 12:00 DE/Bundestags-Haushaltsausschuss, Anhörung zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, Berlin 13:00 DE/CDU-Vorsitzender Merz, Pk nach Sitzungen von CDU-Präsidium und Bundesvorstand, Berlin 14:00 DE/Grünen-Vorsitzender Nouripour, Pk im Nachgang zu der Landtagswahl in Brandenburg, Berlin 14:00 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede in European Economics and Financial Centre 14:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei Vorstellung der VC-Fonds Heal Capital II des Verbands der privaten Krankenversicherer, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,34 3-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,06 *** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zum Digitalen Euro im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,7 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: k.A. zuvor: 47,9 19:00 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari, Teilnahme Greater Kansas City Chamber of Commerce - US/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen, New York - DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Automobilgipfel - JP/Börsenfeiertag Japan ===

