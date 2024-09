Die Aktie von Super Micro Computer erlebt derzeit eine Achterbahnfahrt an der Börse. Trotz jüngster Volatilität und eines erheblichen Kursrückgangs in den letzten drei Monaten verzeichnet der Anteilsschein seit Jahresbeginn immer noch ein Plus von über 50 Prozent. Analysten sehen das Unternehmen weiterhin als bedeutenden Profiteur des KI-Infrastruktur-Booms und prognostizieren ein beeindruckendes jährliches Umsatzwachstum. Die Investmentbank Needham bleibt trotz Vorwürfen eines Leerverkäufers und verschobener Jahresberichtsveröffentlichung optimistisch und vergibt ein Kursziel von 600 US-Dollar, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht.

Wachstumspotenzial durch KI-Nachfrage

Super Micro Computer profitiert von der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung für generative KI. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Hochleistungslösungen und energieeffiziente Produkte an, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Angesichts des anhaltenden KI-Hypes hat Super Micro sein langfristiges Umsatzziel deutlich angehoben. Die Expansion in Malaysia und im Silicon Valley soll die Lieferkette und Skaleneffekte weiter stärken, um die wachsende KI-Revolution zu bedienen.

Super Micro Computer Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...