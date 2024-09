Bitcoin vs. Gold: Hier gewinnt BTC deutlich

In den letzten 24 Stunden laufen Kryptowährungen in der Breite seitwärts. Während Ethereum jedoch weiter zulegt, gibt es bei Bitcoin moderate Gewinnmitnahmen. Dennoch notiert BTC rund um 63.000 US-Dollar. Die aufwärtsgerichtete Trendbewegung könnte Fortsetzung finden und durchaus bald in Richtung Rekordhoch steigen.

Während Gold dieses Allzeithoch erst kürzlich erreichte, könnte Bitcoin Aufholpotenzial haben. Denn in der folgenden Metrik ist Bitcoin deutlich besser als Gold unterwegs.

Bitcoin: Besser als Gold?

Inflation bei Assets bezeichnet ganz grundsätzlich die Verringerung der Kaufkraft eines Vermögenswerts über Zeit, typischerweise verursacht durch eine Zunahme des Angebots. Diese tritt auf, wenn die Menge eines Vermögenswerts schneller wächst als seine Nachfrage, was zu einer Entwertung führt. Bei Fiatwährungen geschieht dies durch das Drucken von Geld. Bei anderen Assets wie Immobilien oder Rohstoffen wird Inflation durch ein erhöhtes Angebot beeinflusst.

Inflation bei Gold entsteht also, wenn die weltweite Goldproduktion das bestehende Angebot erhöht, was aktuell mit etwa 2,3 Prozent pro Jahr geschieht. Diese Produktionssteigerung führt zu einer langsamen Abwertung des Goldpreises, da das Angebot steigt. Jedoch bleibt Gold relativ knapp, was es als Inflationsschutz beliebt macht. Angebot und Nachfrage beeinflussen maßgeblich die Wertentwicklung von Gold.

Die Inflation bei Bitcoin wird derweil durch einen algorithmischen Mechanismus kontrolliert, der in den Code integriert ist. Alle vier Jahre halbiert sich die Menge an neuen Bitcoins, die durch das sogenannte Halving freigesetzt werden, wodurch die Inflationsrate sinkt. Im Jahr 2024 liegt die Bitcoin-Inflation bei etwa 0,83 Prozent, was durch die feste Obergrenze von 21 Millionen Bitcoins zusätzlich limitiert ist.

Check out this stunning visualization by @glassnode!Bitcoin's inflation rate vs. Gold.



Gold's inflation sits at ~2.3%, while Bitcoin has plummeted to a mere 0.83%.BTC is not just digital gold; it's digital gold on steroids! pic.twitter.com/4KZnBXxVjG - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) April 29, 2024

Der hiesige Analyst vergleicht die Inflationsraten von Bitcoin und Gold und stellt die Inflationsraten gegenüber. Dies macht Bitcoin zu einem knapperen, inflationsresistenteren Asset als Gold.

6/ Meanwhile, gold shows a strong correlation with M2, reinforcing its role as a recession hedge.



As money supply rises, so does gold demand, cementing its safe-haven status.



In August, gold rallied amid recession fears while risk-on assets faltered. pic.twitter.com/5TAPHo0rDP - Crypto, Distilled (@DistilledCrypto) September 19, 2024

Seit August hat sich eine klare Verschiebung der Anlegerpräferenzen in Richtung stabiler Vermögenswerte abgezeichnet. Der Gesamtbestand von Stablecoins nähert sich einem Allzeithoch von 160,4 Milliarden US-Dollar, doch bisher fließt dieses Kapital nicht in risikoreichere Assets. Analysten vermuten, dass mit der Lockerung der Geldpolitik durch Zentralbanken eine allmähliche Abkehr von dieser vorsichtigen Haltung erfolgen könnte.

Sollte ein Wechsel zu einer "Risk-On"-Stimmung stattfinden, könnten Investoren vermehrt in Altcoins investieren, was die Liquidität des Kryptomarktss erhöhen und die Preise in die Höhe treiben würde. Währenddessen hat Gold als Inflationsschutz weiter an Bedeutung gewonnen und sich parallel zur Geldmenge entwickelt. Bitcoin und Gold zeigen eine wechselhafte Korrelation, wobei Gold aktuell an Stärke gewinnt. Bitcoin könnte durchstarten, sobald Gold konsolidiert.

Krypto-Tipp: PEPU explodiert über 14 Mio. $ - was folgt jetzt?

Pepe Unchained (PEPU) hat es geschafft, in seinem Vorverkauf bereits über 14 Millionen US-Dollar zu generieren und damit das Vertrauen vieler Investoren auf sich zu ziehen. Das Projekt möchte eine Layer-2-Lösung für Meme-Coins entwickeln, um die bekannten Skalierbarkeitsprobleme und hohen Transaktionskosten von Ethereum-basierten Projekten zu bewältigen. Hier floss zuletzt kontinuierlich Kapital in das Projekt. Allein in den letzten 24 Stunden ist die Finanzierung um 300.000 US-Dollar gestiegen.

Ein weiteres starkes Signal für die Attraktivität von Pepe Unchained ist die Einführung von Entwicklerzuschüssen. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, das Wachstum des Layer-2-Ökosystems zu fördern und das Projekt für Entwickler attraktiver zu machen.

Der native Token von Pepe Unchained, $PEPU, wird derzeit zu einem Preis von 0,00981 US-Dollar angeboten. In der nächsten Phase des Presales, die in weniger als 24 Stunden beginnt, soll der Preis auf 0,00982 US-Dollar steigen. Zusätzlich bietet das Projekt aktuelle Staking-Renditen von rund 150 Prozent APY.

Pepe Unchained möchte zugleich sein Angebot mit einer dezentralen Börse (DEX) erweitern, die speziell auf Meme-Coins ausgerichtet ist. Auch ein eigener Blockchain-Explorer gehört zu den Plänen, um vollständige Transparenz bei allen Transaktionen zu gewährleisten. Alles ist also auf ein zukunftsfähiges Ökosystem für Meme-Coins ausgerichtet - wer diesen Ansatz spannend findet, kann mit einem einfachen Token-Swap über die Website PEPU erwerben.

