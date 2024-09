Die Volkswagen Pref 1/10 ADR Aktie verzeichnete am 21. September 2024 einen deutlichen Kursrückgang von 2,61% auf 10,08 USD an der Nasdaq OTC. Dieser Abwärtstrend setzt sich damit fort, nachdem die Aktie in den letzten 30 Tagen bereits 5,57% an Wert verloren hat. Experten sehen die aktuellen Herausforderungen in der Automobilindustrie, insbesondere den Wandel zur Elektromobilität und Lieferkettenprobleme, als Hauptgründe für die schwache Performance.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Trotz des jüngsten Kursrückgangs bewerten einige Analysten die Volkswagen-Aktie als unterbewertet. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,06 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,25 sehen sie Potenzial für eine Erholung. Die kurzfristigen Aussichten bleiben jedoch angesichts der globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und des intensiven Wettbewerbs im Automobilsektor herausfordernd.

