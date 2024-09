Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat in der vergangenen Woche erneut Aktien der Bank of America veräußert. Insgesamt wurden 22,3 Millionen Anteile abgestoßen, was einem Gegenwert von rund 900 Millionen US-Dollar entspricht. Diese Verkäufe sind Teil einer anhaltenden Reduzierung der Beteiligung an der Bank, die bereits seit einiger Zeit zu beobachten ist. Nach den jüngsten Transaktionen hält Berkshire Hathaway noch etwa 836 Millionen Aktien der Bank of America, was einem Anteil von 10,8 Prozent entspricht.

Mögliche Gründe für den Verkauf

Die Gründe für Buffetts Entscheidung, die Beteiligung an der Bank of America zu verringern, bleiben Gegenstand von Spekulationen. Einige Marktbeobachter vermuten, dass der Starinvestor möglicherweise Kapital für einen größeren Zukauf freisetzen möchte. Interessanterweise zeigt sich der Aktienkurs der Bank of America bislang relativ unbeeindruckt von den Verkäufen. Dies könnte darauf hindeuten, dass Anleger Buffetts Strategie als Teil seiner langfristigen Anlagephilosophie betrachten und nicht als negatives Signal für das Unternehmen selbst.

