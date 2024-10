Die Bank of America-Aktie zeigt sich trotz einer überraschenden Nachricht robust. Der bekannte US-Investor Warren Buffett hat seine Beteiligung an dem Finanzinstitut auf unter zehn Prozent verringert. Diese Entwicklung folgt auf eine schrittweise Reduzierung seiner Anteile in den vergangenen Monaten. Trotz dieser Veränderung in der Eigentümerstruktur reagierte der Aktienmarkt positiv, was Fragen zur zukünftigen Entwicklung des Wertpapiers aufwirft.

Marktanalysten bleiben optimistisch

Experten sehen die Bank of America-Aktie weiterhin als attraktive Kaufgelegenheit. Die jüngsten Marktbewegungen und die Aussicht auf eine möglicherweise lockerere Geldpolitik der Zentralbank könnten positive Impulse für den Bankensektor bedeuten. Analysten empfehlen Anlegern, die aktuellen Kursniveaus als Einstiegschance zu nutzen, da sie langfristiges Wachstumspotenzial in der Aktie sehen.

