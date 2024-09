Die AMD Industries Aktie verzeichnete am 16. September einen leichten Rückgang von 1,25% auf 77,59 INR an der Börse in Bombay. Trotz des jüngsten Kursrückgangs zeigt die Aktie über den Zeitraum eines Jahres eine durchaus positive Entwicklung mit einem Plus von 35,32%. Mit einer Marktkapitalisierung von 16 Millionen Euro und 19,2 Millionen ausstehenden Aktien bleibt AMD Industries ein vergleichsweise kleiner Player am indischen Aktienmarkt.

Technische Analyse zeigt gemischtes Bild

Aktuell notiert die Aktie 32,98% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt aber mit 26,10% unter dem 52-Wochen-Hoch. Dies deutet auf eine gewisse Volatilität hin. Anleger sollten die weitere Kursentwicklung genau beobachten, da kurzfristige Schwankungen möglich sind. Insgesamt scheint die AMD Industries Aktie jedoch von der positiven Entwicklung des indischen Marktes zu profitieren.

