Der neue Chief Executive Officer, Darryl Kelly, wird das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führen

Alvaria, ein Pionier bei Technologien in den Bereichen Workforce Management und Contact Center Customer Experience, der führende globale Unternehmen und schnell wachsende Verbrauchermarken betreut, kündigte die Neuauflage von Aspect als Antwort auf das beschleunigte Unternehmenswachstum und die Nachfrage nach komplexeren Tools für das Management von Hybrid-, Remote- und Präsenzmitarbeitenden an. Aspect integriert die Enterprise Workforce Suite von Alvaria und wird als Tochtergesellschaft von Alvaria tätig sein.

Aspect kehrt in das Markenportfolio mit einem modernen und innovativen Produktangebot zurück. Zum neuen Portfolio gehört auch WorkforceOS, eine Plattform der nächsten Generation, die auf prädiktiver Analytik und dem Anspruch basiert, den Dienstleistungssektor stärker auf den Menschen auszurichten. Aspect steht für eine lange Tradition von Innovation und Marktführerschaft bei Contact-Center-Lösungen und hat die weltweit erste automatische Anrufverteilung (ACD) und die erste Workforce-Management-Software für Contact Center entwickelt.

Für die Leitung dieser Markenevolution hat Alvaria Darryl Kelly zum Chief Executive Officer ernannt. Kelly, eine erfahrene Führungspersönlichkeit, war zuvor zwei Jahre lang als Chief Strategy Officer bei Alvaria tätig und leitete strategische Initiativen bei Unternehmen wie Bain Co, RingCentral/Connect First und LivePerson. In seiner Rolle als Chief Strategy Officer bei Alvaria leitete Kelly die Entwicklung von WorkforceOS und sorgte zugleich für ein zweistelliges Umsatzwachstum im Bereich Enterprise Cloud während der letzten zwei Jahre.

"Mit diesem nächsten Kapitel werden wir unsere Innovationsanstrengungen verdoppeln. Da wir mit Aspect die Anfänge unserer Erfolgsgeschichte verbinden, ist es nur konsequent, diesen Namen wieder aufleben zu lassen. Vor dem Hintergrund der rasant evolvierenden Arbeitswelt können sich Unternehmen auf unsere Unterstützung verlassen, um leistungsfähigere, stärker motivierte und flexiblere Frontline-Teams zusammenzustellen, die in einer Welt im Wandel erfolgreich sein können", erklärt Darryl Kelly, der neu ernannte CEO bei Aspect.

In den vergangenen 50 Jahren hat Alvaria seinen Status als Marktführer in den Bereichen Workforce und Call Center konsolidiert und betreut ein vielfältiges Spektrum von Unternehmen, darunter Fluggesellschaften, Finanzdienstleister, Gesundheitsunternehmen, Versicherungen, Einzelhandel und viele andere. Mit mehr als 750.000 Beschäftigten, die seine Produkte in 20 Ländern verwenden, strebt Alvaria an, die Arbeitskultur zu verändern und längere Nutzungszyklen für Unternehmen zu ermöglichen.

Weitere Informationen über die Workforce Enterprise Suite und WorkforceOS (derzeit in der Betaphase) von Aspect sind erhältlich unter www.aspect.com.

Über Alvaria

Alvaria will einen Dienstleistungssektor fördern, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen. Als Branchenführer im Bereich Workforce Management und Contact Center CX-Technologie unterstützt Alvaria seit mehr als 50 Jahren führende globale Unternehmen durch ein umfangreiches Angebot an sicheren autonomen Lösungen, die die Zufriedenheit und den Erfolg von Mitarbeitern und Kunden steigern. Diese Vision fördert eine stärker vernetzte und prosperierenden Welt und stärkt die Markenbindung von Kunden. Als Reaktion auf das beschleunigte Unternehmenswachstum kündigte Alvaria die Rückkehr seiner alten Marke Aspect an, die für Innovation, mehr Effizienz und bessere Geschäftsergebnisse sorgen soll. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.alvaria.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240904091916/de/

Contacts:

Wink PR

Elaine LaPersonerie

elaine@winkpr.com 917 930 4080