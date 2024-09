Die Edwards Lifesciences Aktie verzeichnete am 21. September 2024 einen leichten Rückgang von 0,57% auf 66,84 USD. Trotz dieses kleinen Verlusts bleibt das Unternehmen ein führender Anbieter von Produkten zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit vielversprechenden Zukunftsaussichten.

Starke Marktposition und Innovationskraft

Edwards Lifesciences konnte seine Position im Bereich der Herzklappentherapie und kritischen Versorgung weiter festigen. Das Unternehmen arbeitet eng mit Ärzten und Forschern zusammen, um neue Technologien und Behandlungsmethoden zu entwickeln. Mit einer Bruttomarge von etwa 75% zeigt sich die starke Profitabilität des Geschäftsmodells.

Analysten sehen trotz des jüngsten Kursrückgangs weiteres Potenzial für die Aktie. Das erwartete KGV für 2024 liegt bei 25,37, was im Branchenvergleich als attraktiv gilt. Die anhaltenden Investitionen in Forschung und Entwicklung dürften die Wettbewerbsfähigkeit von Edwards Lifesciences auch in Zukunft sichern.

Edwards Lifesciences Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...