Canada Nickel am Wendepunkt! Mit starken Investoren und klarem Plan zur Sicherstellung der Umweltstandards zum Vorreiter in der nachhaltigen Nickelproduktion!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Nickelpreise sind in den letzten Wochen gefallen, was auf ein Überangebot zurückzuführen ist.

Indonesien, das über die Hälfte des weltweiten Nickels produziert, hat die Produktion erheblich gesteigert, was die Preise weiter drückt. Währenddessen wird erwartet, dass in den nächsten drei Jahren zusätzliche Kapazitäten für 128.000 Tonnen in erster Linie für Batterien von Elektrofahrzeugen in Betrieb genommen werden. Dies hat zu einem Stabilisierungstrend geführt, da die indonesische Regierung annimmt, dass die Nickelpreise sich auf dem aktuellen Niveau stabilisieren werden. Doch die Umwelt und die Arbeitsbedingungen in Indonesien sind besorgniserregend.

Die Nickelproduktion in Indonesien ist stark umweltbelastend und verursacht hohe CO2-Emissionen. Die dortigen Standards entsprechen nicht den internationalen Anforderungen, was zu einer erheblichen Schädigung der Umwelt führt. Im Gegensatz dazu benötigt die Welt Nickel aus umweltfreundlichen, ESG-zertifizierten Quellen, wie zum Beispiel aus dem Crawford-Projekt von Canada Nickel in Kanada.

Canada Nickel hat die Lösung! Mehr im exklusiven Interview!

Finanzierungsplan von Canada Nickel

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) hat einen wichtigen Meilenstein in seinen Finanzierungsplänen für das 3,5 Milliarden Dollar teure Projekt erreicht. Eine Regierungsbehörde hat möglicherweise zugestimmt, dem Unternehmen 500 Millionen Dollar für den Bau des Projekts zu leihen. Dies könnte Crawford zur größten Nickel-Kobalt-Sulfid-Entwicklung der Welt machen.

Die Exportentwicklung Kanada (EDC), die inländische Unternehmen finanziert und unterstützt, hat Canada Nickel Ende August ein Absichtsschreiben zukommen lassen. Dieses wird mit 600 Millionen Dollar an Steuervergünstigungen aus Ottawa kombiniert, die erwartet werden, um das Projekt in der Nähe von Timmins zu unterstützen.

Zusammenarbeit mit Finanzberatern

Das Unternehmen macht gute Fortschritte mit seinen Finanzberatern Deutsche Bank, Scotiabank und Cutfield Freeman, um die verbleibende Projektfinanzierung zu sichern, die erforderlich ist, um mit dem Bau zu beginnen, sobald die Genehmigungen bis Mitte 2025 vorliegen.

Canada Nickel hat starke Unterstützer, denn das potenzielle Darlehen der EDC kommt, nachdem Aniko Eagle Mines, Kanadas größter Goldproduzent, über 23 Millionen Dollar in das Unternehmen investiert hat, um eine 12%-Beteiligung zu erwerben. Zudem kaufte Anglo American 99,9% für 24 Millionen Dollar, und der südkoreanische Batteriehersteller Samsung SDI hält 8,7% und hat potenzielle Abnahmevereinbarungen nach einer Investition von 18,5 Millionen Dollar.

Wirtschaftliche Perspektiven des Crawford-Projekts

Das Crawford-Projekt bietet nicht nur eine Möglichkeit zur Kohlenstoffspeicherung, sondern strebt auch an, CO2-negativ zu sein. Dies bedeutet, dass das Unternehmen durch die Speicherung von CO2 während des Bergbaus Einnahmen erzielen kann. Der nach Steuern berechnete Nettobarwert des Projekts beträgt 2,6 Milliarden Dollar bei einem Abzinsungssatz von 8%, mit einer internen Rendite von 18,3%, gemäß einer Machbarkeitsstudie aus dem letzten Jahr.

Das Projekt hat 2,5 Milliarden Tonnen mit einem Gehalt von 24% Nickel, was 13,3 Milliarden Pfund enthaltenen Metalls entspricht. Wenn alles nach Plan läuft, könnte die Mine 2027 mit der Produktion beginnen.

Fazit

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) steht an einem Wendepunkt, der die Zukunft des Unternehmens und seines Crawford-Projekts entscheidend beeinflussen könnte. Mit starken Investoren und einem klaren Plan zur Sicherstellung der Umweltstandards könnte Canada Nickel nicht nur zur stabilen Nickelversorgung beitragen, sondern auch als Vorreiter in der nachhaltigen Nickelproduktion gelten.

Für weitere Informationen über die Entwicklungen und Nachrichten von Canada Nickel besuchen Sie bitte die offizielle Webseite des Unternehmens.

