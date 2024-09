Die Aktie von Uranium Energy (UEC) erreichte am 20. September 2024 ein neues Rekordhoch von 5,74 USD an der NYSE. Der Kurs stieg im Tagesverlauf um 3,76% auf 5,52 USD. Experten führen den Anstieg auf die wachsende globale Nachfrage nach Kernenergie zurück.

Besonders die jüngste Entscheidung der USA, die Importzölle für chinesisches Uran von 7,5% auf 25% zu erhöhen, dürfte sich positiv auf den Uranpreis und damit auf UEC auswirken. Die Maßnahme soll verhindern, dass China als Zwischenhändler für russisches Uran fungiert.

Technologiekonzerne setzen auf Kernenergie

Ein weiterer Treiber für den Aktienkurs ist das zunehmende Interesse von Technologieunternehmen an Kernenergie. So plant Microsoft, das stillgelegte Atomkraftwerk Three Mile Island für 1,6 Milliarden Dollar wieder in Betrieb zu nehmen, um damit Rechenzentren zu betreiben. Analysten erwarten, dass weitere Tech-Giganten diesem Beispiel folgen könnten, was die Nachfrage nach Uran weiter ankurbeln würde.

Angesichts dieser Entwicklungen rechnen Marktbeobachter mit einer anhaltend positiven Kursentwicklung für UEC in den kommenden Monaten. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich geopolitische Spannungen auf den globalen Uranmarkt auswirken werden.

Uranium Energy Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...