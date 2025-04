FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wie bereits an fünf der vergangenen sechs Handelstage haben die Aktien von Siemens Energy am Dienstag ein Rekordhoch erklommen. In der Spitze stiegen sie um knapp 3 Prozent auf 70,22 Euro. Zuletzt notierten die Papiere des 2020 von Siemens abgespaltenen Energietechnikkonzerns 2,5 Prozent höher bei 69,96 Euro.

Damit bauten sie ihr Plus im laufenden Jahr auf mehr als 38 Prozent aus und gehören damit zu den erfolgreichsten Werten im Dax, nachdem sie bereits 2024 knapp 320 Prozent zugelegt hatten. Das Unternehmen wird an der Börse derzeit mit fast 56 Milliarden Euro bewertet. Siemens hält noch rund 15 Prozent der Anteile.

Mitte April hatte Siemens Energy unerwartet gute Quartalszahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick für das Gesamtjahr gegeben. Die Auftragsbücher des Unternehmens sind voll. Das Neugeschäft war im vergangenen Quartal deutlich stärker als angenommen gestiegen.

Siemens Energy profitiert dabei weiter von einem starken Gas- sowie einem guten Netztechnikgeschäft. Auch die kriselnde Windkrafttochter Gamesa macht weiter Fortschritte./edh/he

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX