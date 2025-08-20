Am Dienstag hat sich der deutsche Aktienmarkt freundlich gezeigt. Der DAX ging am Ende mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 24.423,07 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch deuten sich aber bereits wieder Verluste an. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,5 Prozent tiefer auf 24.291 Zähler.Auf der Terminseite ist es heute recht ruhig. Es stehen ein paar wenige Quartalszahlen auf dem Programm. Unter anderem berichten Geberit, Analog Devices, Alcon, Mowi und Estée Lauder.Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
