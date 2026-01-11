Rheinmetall Aktie lieferte eine Topperformance in den letzten Jahren, aber wie lange noch? Viele sehen nicht nur aktuell, sondern auch auf längere Sicht Chancen. Aktuell liegen die Analystenschätzungen für 2026 noch gut 10% über dem aktuellen Kurs. Interessant, aber nicht vom Hocker reissend, oder? Zumindest nach den letzten Jahren Kursverdopplern in Serie. Dabei sollte man jedoch im Auge behalten, das die Analysten in den Jahren seit der russischen Aggression in der Ukraine immer wieder ihre Kursziele den steigenden Kursen der Aktie foglen liessen. Aber natürlich: Aktuelle Bewertungskennziffern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
