Nach einer heftigen Dividendenkürzung setzt der DAX-Konzern auf einen Neustart. Das Portfolio wird geschärft, China wird immer wichtiger. Das müssen Anleger jetzt wissen. Die deutsche Chemieindustrie steckt in einer schweren Krise. Die hartnäckige Konjunkturschwäche und hohe Energiekosten haben den Unternehmen zugesetzt. Laut Branchenverband VCI sind die Anlagen in Deutschland nur zu 70?Prozent ausgelastet. Das hat Konsequenzen auch für die Dividende. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
