Barclays sieht Mowi als klaren Favoriten im Lachssektor für 2026. Erwartete Angebotsknappheit in Norwegen und steigende Lachs-Preise könnten die Gewinne antreiben. Die Bank hebt das Kursziel deutlich an und stuft die Aktie auf Overweight hoch. In einer aktuellen Analyse blickt die britische Großbank Barclays optimistisch auf den Lachsmarkt und erklärt den Branchenriesen Mowi zum aussichtsreichsten Titel für das Jahr 2026. Nachdem das Jahr 2025 noch von einer überraschend starken Ausweitung des globalen Angebots ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de