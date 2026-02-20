|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION
|US98983L1089
|0,11 USD
|0,0934 EUR
mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|42,800
|43,800
|09:19
|42,800
|43,800
|08:56
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:15
|Dividendenbekanntmachungen (20.02.2026)
Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION US98983L1089 0,11 USD 0,0934 EUR
|09.02.
|Zurn Elkay Water Solutions Corp - 10-K, Annual Report
|04.02.
|Zurn Elkay outlines mid-single digit core sales growth and $335M free cash flow target for 2026 through strategic adjacencies
|03.02.
|Zurn Elkay Water Solutions Non-GAAP EPS of $0.36 beats by $0.02, revenue of $407M beats by $6.22M
|03.02.
|Earnings Breakdown: Zurn Elkay Water Solns Q4
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION
|43,800
|+0,92 %