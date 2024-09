© Foto: Mary Altaffer/AP/dpa



Wenn die US-Notenbank in der Vergangenheit die Zinsen gesenkt hat, haben diese 10 Unternehmen ihre Aktionäre mit den höchsten Kursgewinnen erfreut. Bei zwei Aktien betrugen die Gewinne im Schnitt über 86 Prozent.Die Federal Reserve hat am Mittwochabend die Leitzinsen um 50 Basispunkte gesenkt - ein Schritt, der traditionell als positiv für Aktien gilt, insbesondere in Zeiten, in denen die Wirtschaft nicht in eine Rezession abrutscht. Viele Analysten glauben nun, dass die Fed auf Kurs ist, eine viel diskutierte "weiche Landung" zu erreichen, also die Inflation zu zähmen, ohne eine Rezession auszulösen. Historisch gesehen war eine Zinssenkung ohne Rezession ein Katalysator für den …