Haiger (ots) -Starkes Verkaufsargument: Unschlagbares Preis-Leistungs-VerhältnisAuf der area30 des vergangenen Jahres hat er bereits für Aufsehen gesorgt - der wartungsfreie Profi-Plasmafilter von ORANIER, denn mit dieser Technologie wird die Luft sauber und richtig rein. Moderne Wohnräume mit offener Küche stellen eine besondere Herausforderung an das Thema Luftreinigung dar. Gerade im Umluft-Betrieb braucht es dazu effiziente Systeme - hier ist ein leistungsstarker und nahezu wartungsfreier Plasmafilter die erste Wahl.Super sauber, richtig reinORANIER bietet den Profi-Plasmafilter sowohl für die Dunstabzugshaube als auch für den Kochfeldabzug an. In der Dunstabzugshaube wird er einfach auf den Luftstutzen aufgesetzt. Beim Kochfeldabzug wird der Profi-Plasmafilter entweder in den Sockelbereich gelegt oder direkt an die Wand montiert und mit Flachkanälen an den Kochfeldabzug angeschlossen. Stecker einstecken - fertig!Der Profi-Plasmafilter befreit die abgesaugte Luft von Geruchsmolekülen, Viren, Bakterien und Schimmelsporen. Er sorgt für reine Luft, ein gesundes Raumklima und trägt damit zur Luftreinheit in der gesamten Wohnung bei.Wartungsfrei und Geld gespartDer Plasmafilter wird hinter dem Fettfilter montiert. Gelangt die von Fettpartikeln gereinigte Luft zum Plasmafilter, zerstört das durch die elektrische Spannung erzeugte Ozon die Geruchsmoleküle und reinigt so die Luft. Der integrierte Aktivkohlefilter neutralisiert die Reststoffe und blockiert das Ozon. Das Ergebnis: Die Luft wird super sauber und richtig rein!Ein weiteres Verkaufsargument: Da ein separater Aktivkohlefilter nicht mehr notwendig ist, sind Abzugshauben und Kochfeldabzüge im Umluftbetrieb dank des Plasmafilters praktisch wartungsfrei. Das sorgte nicht nur auf der letzten area30 für ein hervorragendes Feedback, sondern erfreut in Zukunft auch den Verbraucher, ganz nach dem Motto: "Austausch gespart, Geld gespart!"area30 & ORANIER: Das A & O der KüchentechnikDer Profi-Plasmafilter kann - ebenso wie viele weitere Produktneuheiten - auf der Ordermesse in Löhne live erlebt werden. Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH freuen sich, die Fachbesucher vom 21. bis 26. September 2024 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr persönlich zu begrüßen. Der Besuch auf Stand G 25 lohnt sich und führt zu frischem Wind beim Umsatz.Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.comPressekontakt:Oranier Küchentechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-0Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Küchentechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80773/5869388