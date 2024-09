Die Suess MicroTec Aktie erlebte am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung, nachdem die Analysten von Jefferies eine optimistische Einschätzung abgaben. Der Kurs sprang um über 10% nach oben, als Jefferies die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 76 Euro einstufte. Dies impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 33% gegenüber dem aktuellen Niveau.

Halbleiter-Ausrüster profitiert von KI-Boom

Als Begründung für ihre positive Sicht führten die Experten das starke Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz an. Suess MicroTec sei gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren. Das Unternehmen stelle wichtige Komponenten für die Produktion von Hochleistungschips her, die in KI-Anwendungen zum Einsatz kommen. Angesichts der robusten Nachfrage in diesem Segment rechnen die Analysten mit einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung bei Suess MicroTec.

